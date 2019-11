Milano Music Week, il report della quarta giornata

La quarta giornata della Milano Music Week si è aperta con un incontro al Blue Note sulla programmazione artistica e sulla musica live. Il panel è stato organizzato da Zenart rappresentata in questa sede da Alessandro Travi, vicepresidente, con il contributo del Blue Note: Nick the Nightfly, direttore artistico; Daniele Genovese, managing director e Fabio Mittino, production manager. Inoltre, sono intervenuti Antonio Galbiati, autore e compositore e Paolo Costa, bassista in tour con Eros Ramazzotti.

L’obiettivo dell’incontro è stato mostrare le connessioni che ci sono tra la programmazione artistica e la musica live, sia nei locali come nell’esempio del Blue Note, ma anche nei festival.

Il Blue Note gestisce un calendario di concerti continuativo, 6 giorni su 7, nove mesi all’anno. Per renderlo sostenibile, Fabio Mittino ha evidenziato quanto sia importante trovare un compromesso con l’artista sul rider, semplificandolo al fine di abbattere i costi ancillari della produzione.

Per quanto riguarda la gestione di un festival, Alessandro Travi ha evidenziato le differenze tra la gestione di un locale e l’organizzazione di un festival da un punto di vista logistico. La costruzione del palco e delle sedute, l’impianto elettrogeno, i servizi igienici, la messa a norma dell’intera struttura, sono solo alcuni degli aspetti più critici di cui si è parlato.

Alle ore 17.00 si è tenuto presso Germi il panel Rockol Talk Show dal titolo “Il Ticketing”. Davide Poliani di Rockol e Francesco Prisco de Il Sole24Ore hanno fatto domande sui meccanismi della distribuzione dei biglietti dei concerti a Stefano Lionetti (Amministratore delegato di TicketOne) e Mimmo D’Alessandro dell’agenzia di promoter D’Alessandro e Galli. Non si è parlato solo di ticketing ma di concerti e musica a 360 gradi. Inizialmente Lionetti e D’Alessandro hanno spiegato come si articola la filiera dell’organizzazione dei concerti, partendo dagli artisti fino ad arrivare alla distribuzione dei biglietti, passando per il live manager e l’agenzia di promoter, la quale si fa carico imprenditoriale della gestione dell’evento. Lionetti ha mostrato ai presenti alcuni dati relativi al pricing – con un incremento medio del solo 1% all’anno tra il 2013 e il 2018, ovvero molto meno di quello che si crede – e all’andamento del mercato generale (con un aumento medio annuale del 5.7% nello stesso arco di tempo).

D’Alessandro si è soffermato sull’organizzazione delle ultime edizioni del Lucca Summer Festival e della doppia data di Paul McCartney in Italia della prossima estate. Ha inoltre spiegato che gli aspetti più insidiosi nel suo mestiere sono le questioni burocratiche e il rispetto delle norme di sicurezza. L’argomento che però ha suscitato più interesse è quello dell’obbligo del biglietto nominativo che è di recente entrato in vigore: entrambi gli addetti ai lavori concordano sul fatto che non sia la strada giusta per combattere il secondary ticketing e che questo provvedimento complichi la gestione degli ingressi al concerto peggiorando così l’esperienza degli spettatori. Il panel si è concluso parlando del fenomeno del sold out: molto spesso viene attribuita la colpa al bagarinaggio, ma Lionetti ha specificato che nella maggior parte dei casi la domanda è nettamente superiore all’offerta, confermando così che nonostante le polemiche sollevate di recente il mercato dei biglietti dei concerti è ancora florido.

In serata, diversi concerti: oltre a quello di Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo dedicato a Springsteen di ce Rockol racconterà a breve, abbiamo visto il concerto de “La Famiglia”, evento svoltosi alla Salumeria dello Sport alle ore 22.

La Famiglia è un gruppo corale milanese formato da quattro membri: Antonio Galbiati (il padre) alla tastiera; Paola Atzeni (la madre) al clarinetto; Annalu Giansante (la figlia) e da Mattia Lappano (il figlio). Il gruppo propone un repertorio di musica pop italiano e americano adattando le canzoni allo stile del canto corale. Il gruppo viene acconpagnato da una base musicale e da un unico musicista che suona il cajón. Il concerto si apre con un piccolo sketch dove i membri simulano un piccolo litigio familiare. Il primo brano presentato è ‘Nel blu dipinto di blu’ di Domenico Modugno. Fra un brano e l’altro i quattro dialogano in maniera scherzosa. Il repertorio presenta una suddivisione ben precisa: si inizia con un brano cantato in forma corale, seguito da un brano con una voce solista, per poi passare nuovamente al canto corale. Il primo a cantare da solista è Antonio Galbiati che si accompagna con la tastiera. Il concerto si conclude con il brano ‘Soldi’ di Mahmood cantata da tutti e quattro i componenti con l’attiva partecipazione del pubblico.

Clarissa Annunziata, Giancarlo Sacco, Giovanni Panini, Mattia Santucci e Simona Pellitteri del Master in Comunicazione Musicale.