Dave Grohl: “I Foo Fighters non sono una band ‘cool’”

Durante un’intervista con il già batterista dei Nirvana per il podcast “Good for you”, Whitney Cummings ha definito i Foo Fighters come una band “cool”. Dave Grohl, di tutta risposta alla definizione attribuita al gruppo di “In your honor”, ha detto: “Hai presenta la storia del papà rock? Noi siamo decisamente dei papà rock”. E ha aggiunto:

“Prima di tutto, siamo tutti dei papà, e hai ragione, siamo una rock band ma io ho cinquant’anni e ho i capelli bianchi. Ma il punto è che non ho mai considerato la nostra band ‘cool’, e mi piace così.”

Il frontman dei Foos ha poi precisato:

“Non siamo mai stati alla moda o ‘cool’. Credo che il motivo per cui siamo ancora qui è perchè riusciamo in qualche modo a distaccarci da ciò che va di moda ora, ma anche perchè che cazzo ce ne frega? Voglio solo fare musica.”

La band capitanata da Dave Grohl - come annunciato dalla stessa formazione di Seattle sul palco del Rock in Rio lo scorso mese di settembre - è attualmente al lavoro sull’ideale seguito di “Concrete and gold” che il frontman del gruppo, a margine di un’intervista, ha definito: “strano”.