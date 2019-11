Cranberries: "Dolores O'Riordan sarebbe felice della nomination ai Grammy"

Con il loro ottavo album, “In the End” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato lo scorso aprile i Cranberries hanno ottenuto la prima nomination nella loro storia ai Grammy Awards.

E’ triste pensare che non sarà presente, insieme ai compagni, la cantante della band irlandese Dolores O’Riordan scomparsa il 15 gennaio 2018. Il batterista del gruppo, Fergal Lawler, ha dichiarato:

"Siamo estremamente sorpresi e onorati di ricevere questa nomination ai Grammy. Siamo sicuri che Dolores sarebbe felice.''

Nel disco, che sarà l’ultimo nella vita della band, sono presenti le parti vocali di Dolores registrate prima della sua morte. L’album è stato portato a termine con il sostegno della famiglia della cantante.

Il chitarrista Noel Hogan ha detto:

''Volevamo finire questo album per la nostra cara amica e compagna di band Dolores. È un tributo a lei, alla band e ai nostri fan per questi trent'anni. Essere onorati con questa nomination ai Grammy ha reso l'intero cammino ancora più speciale.''

La madre di Dolores, Eileen, ha espresso il suo pensiero riguardo la notizia con queste parole:

''Dolores ne sarebbe felice, ha messo il suo cuore e la sua anima nelle sue canzoni e nella musica. Per noi come famiglia è un po' agrodolce, siamo immensamente orgogliosi ma rattristati dal fatto che lei non sia qui per testimoniare e godere di questo, anche se sento che è nello spirito.”

Nella cerimonia che sarà presentata da Alicia Keys il prossimo 26 gennaio, la band irlandese se la dovrà vedere nella categoria ‘Miglior album rock’ con Bring Me The Horizon ('amo'), Cage The Elephant ('Social Cues'), Rival Sons ('Feral Roots') e I Prevail ('Trauma').