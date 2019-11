Fedez a Tiziano Ferro: "Certi temi sono importanti solo alla presentazione di un disco"

Polemica a distanza tra Tiziano Ferro e Fedez. Ieri, durante la presentazione del suo nuovo album “Accetto miracoli”, il cantautore di Latina si era detto molto dispiaciuto per essere stato preso in giro, seppur molti anni fa, da un collega:

“A me piace fare ironia, ma se la presa in giro coinvolge il mondo dei sentimenti e della sessualità ci rimango male. E il fatto che un idolo dei ragazzini possa prendermi in giro su certe tematiche è un atto di bullismo: non si scherza su queste cose".

Il riferimento conduce a Fedez che, nella sua canzone “Tutto il contrario”, del 2011, rappava,

“Mi interessa che Tiziano Ferro/abbia fatto outing/ora so che ha mangiato/più wurstel che crauti!/Si era presentato in modo/strano con Cristicchi/’Ciao sono Tiziano, non è/che me lo ficchi”.

Non è mancata la risposta, qualche ora dopo, in un certo modo di scuse, del rapper milanese affidata al suo canale Instagram:

“Non ho mai pensato che quella canzone potesse aver offeso Tiziano, perché negli anni ho avuto modo di conoscerlo. Ora che lo so mi sento di dire che non era quella l'intenzione, mi dispiace e sono sicuro che sul tema omofobia e bullismo sia io che Tiziano possiamo trovarci d'accordo"

Oggi la polemica, però, si aggiunge di un nuovo capitolo, riportato da Fanpage.it. Protagonista è sempre Fedez che, ancora una volta dal suo account Instagram scrive queste parole:

"Ieri ho cercato di chiarire il mio pensiero sull'accusa di omofobia e bullismo cercando di prendere l'ennesima polemica e trasformarla per una volta in qualcosa di costruttivo. Oltre a non aver ricevuto nessuna risposta a questa mia proposta, né privatamente né pubblicamente, questa mattina trovo ancora il mio nome associato alle parole ‘omofobo', ‘bullo' e ‘omofobia'. Dove tra l'altro sembra che la mia sola giustificazione sia stata quella di dire ‘avevo 19 anni' quando in realtà ho detto tutt'altro".

Poi ha ricordato a Ferro come non abbia esitato a duettare con Fabri Fibra, anche lui accusato in passato di omofobia, nella canzone “Stavo pensando a te”:

"Dopo aver provato a trasformare tutto ciò in qualcosa di positivo, mi trovo costretto a chiedermi se Tiziano Ferro perdoni i testi omofobi solo a Fabri Fibra con cui ha duettato due anni fa. Questa attenzione per i testi del passato non c'è stata? Come mai? Non ce l'ho con Fabri Fibra ma con l'unilaterale attenzione verso una mia canzone di 10 anni fa. Questo mi dimostra che ieri non si è voluta combattere l'omofobia ma si è voluta combattere la mia persona sfruttando un tema così delicato".

E quindi Fedez giunge alla conclusione che Ferro in realtà ce l’abbia con lui non tanto per le rime omofobe di "Tutto il contrario", bensì per la citazione che compare nella canzone “Comunisti col Rolex”, da lui interpretata insieme al vecchio sodale J-Ax, che così recita:

“Tiziano Ferro si è comprato l'attico di fianco a Fedez/Con i soldi risparmiati, a cena con il fisco inglese”.

Questa la sua chiusura su Instagram: