Nick Cave: escono una autobiografia e una mostra

I fan di Nick Cave non possono davvero lamentarsi di questo 2019. Lo scorso ottobre, infatti, il cantautore australiano ha pubblicato l’album “Ghosteen” (leggi qui la nostra recensione) con relativo annuncio di tour europeo per il prossimo anno che avrà due appuntamenti a giugno in Italia.

Ora è stata annunciata una nuova mostra dedicata all’opera di Nick Cave, in concomitanza con l’uscita della sua autobiografia "Stranger Than Kindness". Che viene presentata in un comunicato come, “Un viaggio di immagini e parole nel mondo creativo del musicista, narratore e icona culturale Nick Cave”.

Il prossimo anno, al Black Diamond di Copenhagen, sarà allestita dal 23 marzo al 3 ottobre, la mostra ‘The Stranger Than Kindness: The Nick Cave Exhibition’. La mostra presenterà delle installazioni che avranno come commento sonoro musiche di Nick Cave e Warren Ellis e conterrà più di 300 oggetti provenienti dalla collezione di Cave, insieme alle raccolte della Royal Danish Library. La mostra si svilupperà in otto sale con testi scritti a mano, video, scenografie e oggetti personali.