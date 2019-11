Metallica, la figlia di Michael Jackson racconta un aneddoto su un concerto

Tra i fan del gruppo capitanato da James Hetfield rientra anche Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che recentemente ha raccontato di aver saltato il ballo del liceo per assistere a un concerto dei Metallica.

Vogue ha pubblicato lo scorso 15 novembre un video che ritrae i fratelli Jackson, Prince e Paris, intenti a prepararsi per un evento per i 60 anni della Motown Records. Come riportato dalla clip, il figlio ventiduenne del Re del Pop ha raccontato di essere alla ricerca di nuova musica da ascoltare e la sorella gli ha chiesto: “Hai iniziato ad ascoltare i Motley Crue, vero?”. Prince ha precisato che ha nuovamente iniziato ad ascoltare la band di “Dr. Feelgood” - che di recente ha annunciato la reunion - e la figlia ventunenne di Michael Jackson allora ha risposto: “So che non eri un grande fan quando stavo attraversando la mia fase folle. Ma ora stai davvero ascoltando tutti i gruppi rock ’n’ roll che amo.”

In un altro momento ripreso nel video Paris, indicando il vestito che stava provando, ha detto che sarebbe stato l’abito ideale per il ballo del liceo a cui lei non ha partecipato. E ha raccontato: “Questo è il mio secondo vestito e mi sento come una principessa. In realtà non sono mai andata al ballo della scuola, l’ho saltato per andare a vedere i Metallica.”

Il prossimo anno i Four Horsemen - che solo lo scorso mese di settembre si sono visti costretti a posticipare il tour per permettere a James Hetfield di intraprendere un percorso in un centro di riabilitazione per il recupero dalla dipendenza - saranno impegnati in cinque importanti festival negli Stati Uniti.