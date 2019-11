Spotify lancia gli ‘Spotify Awards’: saranno in Messico

Il colosso svedese dello streaming ha annunciato gli “Spotify Awards”, i premi targati Spotify che vanno ad aggiungersi alla platea di riconoscimenti che, dalla Recording Academy a MTV, dalla British Phonographic Industry alla Black Entertainment Television, vengono annualmente assegnati al mondo della musica. L’azienda, però, per quanto riguarda i suoi “Spotify Awards”, che si terranno a Città del Messico il prossimo 5 marzo, rivendica un primato: i premi saranno “la prima cerimonia basata al cento per cento su dati generati dagli utenti”. La cerimonia, alla sua prima edizione, verrà trasmessa da Turner Latin America in Messico e nel resto dell’America Latina.

Nel motivare la scelta di mettere in scena gli Awards in Messico il team di Spotify ha spiegato che la capitale del Paese ha sulla piattaforma più ascoltatori di tutte le altre, superando, ad esempio, città come New York, Londra e Parigi. “Abbiamo deciso di festeggiare riconoscendo quello che gli utenti amano basandoci interamente sui loro ascolti. Gli Spotify Awards non sono altro che questo, dando a tutti la possibilità di diventare parte dello show”, ha dichiarato a tal proposito Mia Nygren, managing director della filiale latinoamericana del gruppo. Solo nei prossimi giorni verranno resi noti, riferisce Music Ally, i dettagli delle premiazioni, che sveleranno in particolare quanta parte degli “Spotify Awards” si concentrerà sugli ascolti dell’America Latina.

La notizia degli “Spotify Awards” è trapelata attraverso un’intervista concessa dal CEO Daniel Ek e da Dawn Ostroff all’Hollywood Reporter, la stessa nella quale i quadri dirigenti di Spotify hanno confermato la volontà della piattaforma di investire nei podcast, spiegando che Spotify ha pagato circa 10 milioni di dollari per assicurarsi l’esclusiva di una produzione di podcast di partnership con Barak e Michelle Obama. È emerso inoltre che il gruppo ha in programma di mettere in piedi un hub a Los Angeles dedicato proprio alla produzione di podcast e che Spotify al momento, negli Stati Uniti, “cattura tra il dieci e il venti per cento del pubblico complessivo dei podcast”.