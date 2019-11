Gerard Way: ‘È il momento giusto per una reunion dei My Chemical Romance’

Dopo quasi sette anni dalla separazione del gruppo di “The black parade”, i My Chemical Romance hanno confermato lo scorso 31 ottobre di essersi riuniti, annunciando diversi appuntamenti dal vivo che li vedranno in concerto prima a Los Angeles il prossimo 20 dicembre e poi nel 2020 in Australia, in Nuova Zelanda e in Giappone. Secondo il frontman, Gerard Way, il motivo della reunion della band statunitense è legato al fatto che è semplicemente il momento giusto.

A margine di un’intervista per il magazine britannico Kerrang!, Geff Rickly - produttore dell’album di debutto dei My Chemical Romance, “I brought you my bullets, you brought me your love” del 2002 - ha raccontato di una recente conversazione avuta con il leader del gruppo e ha detto:

“Gerard ha detto che sembrava il momento giusto, una delle cose che mi ha riferito è stata: ‘Non so se sarebbe successo se non fosse accaduto ora’ e allora ho capito cosa intendesse.”

Geff Rickly ha spiegato che Gerard Way, probabilmente, si è riferito alla riluttanza di riunire una band separata da tanto tempo e ha aggiunto: “Difronte a un periodo troppo lungo si è tipo: 'Non credo che potrei mai tornare indietro a quel momento. È troppo lontano e troppo strano.’ Quindi sono contento che lo stiano facendo, è fantastico che si siano riuniti.”

Dopo l’annuncio della reunion dei My Chemical Romance, il gruppo - discograficamente fermo al disco “Danger days: the true lives of the fabulous killjoys”, con all’attivo quattro album pubblicati tra il 2002 e il 2010 e due raccolte - ha pubblicato su Instagram la prima foto della band riunita.