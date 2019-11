Lynyrd Skynyrd in concerto a giugno. Darkness opening act

Passerà anche dall’Italia il tour d’addio dei Lynyrd Skynyrd: il “Last of the Street Survivors Tour” andrà in scena il prossimo 28 giugno sul palco del Rock the Castle, la rassegna estiva del Castello Scaligero di Villafranca di Verona.

La formazione southern rock non è la sola confermata al momento nella line-up del festival veneto. Sono infatti parte del cartellone del Rock the Castle 2020 anche i Judas Priest, che si esibiranno il 27 giugno nell’ambito del tour celebrativo dei cinquant’anni di carriera della band; gli Avantasia, di scena il 4 luglio; e i Mercyful Fate, in programma il 5 luglio. La rassegna ha svelato anche i primi opening act confermati per le quattro band, che saranno Saxon, Powerwolf, Angel Witch e Beast in Black per i Judas Priest; Darkness e Me and That Man per i Lynyrd Skynyrd; Epica, Stratovarius, Alestorm e Rhapsody of Fire per gli Avantasia; Emperor e Venom per i Mercyful Fate. Nuovi nomi, sia per quanto riguarda gli headliner e sia per quanto riguarda gli opening act, saranno annunciati prossimamente dallo staff del Rock the Castle.

I biglietti per i quattro set saranno disponibili su TicketOne. a partire dalle ore 10.00 di venerdì 22 novembre. Gli ingressi per le singole giornate saranno venduti al prezzo di €60,00 + d.p.

Il “Last of the Street Survivors Tour” della band di “Sweet Homa Alabama” ha preso il via il 4 maggio 2018 a West Palm Beach, Florida, e si concluderà il 2 maggio 2020 in North Carolina. La scorsa estate due delle tappe del toru sono state posticipate a causa del periodo di convalescenza al quale ha dovuto dedicarsi Gary Rossington dopo un intervento a una valvola cardiaca.