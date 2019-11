Noel Gallagher, il video (con un Babbo Natale anticonvenzionale) di ‘Wandering Star’

Il già chitarrista, cantante e principale compositore degli Oasis Noel Gallagher ha diffuso il video, in tema con l’imminente arrivo del prossimo Natale, del primo singolo estratto dal suo EP “Blue Moon Rising”, “Wandering Star”. Il brano è disponibile all’ascolto dallo scorso 14 novembre e il video che lo accompagna, uscito invece oggi, ha come protagonista l’attore Stephen Graham – “Snatch”, “Gangs of New York”, “This is England”, “Rocketman”, “The Irishman”- nei panni di un Babbo Natale anticonvenzionale che aiuta una madre – interpretata dall’attrice Hannah Walters, moglie di Graham – a rubare regali di Natale per i suoi bambini (ma anche per un senzatetto infreddolito per le strade di Londra). Il regista della clip Dan Cadan ha spiegato che il video non è anti-Natale ma “voleva mettere in luce la condizione in cui possono trovarsi le persone” nel periodo delle festività, motivando:

La pressione che arriva dal bombardamento commerciale e dalla società dei consumi per un genitore single che non si fermerà davanti a niente per fare in modo che i suoi bambini vivano la magia che in molti danno per scontata.

Conclude infine Cadan:

La loro [dei due attori] performance porta nuova vita alla musica brillante e ai testi di Noel e speriamo che vi riempia di gioia natalizia e che tocchi la vostra sensibilità abbastanza da alzare un calice per coloro che sono meno fortunati ma hanno gli stessi bisogni.

“Blue Moon Rising” sarà il terzo EP del maggiore dei fratelli Gallagher dopo “Black Star Dancing”, pubblicato a giugno 2019, e “This is the Place”, uscito invece lo scorso mese di settembre.