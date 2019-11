Concerti, Camila Cabello per la prima volta in Italia

Camila Cabello si esibirà in Italia, per la prima volta nella sua carriera, il prossimo 24 giugno al Mediolanum Forum di Assago, lo storico palazzetto dello sport della periferia milanese. La tappa nel palasport meneghino dell’artista di orgini cubane fa parte della branca nel Vecchio Continente del tour a supporto del prossimo capitolo discografico della voce di “Havana”, “Romance”, in uscita il 6 dicembre prossimo. La tournée, battezzata “The Romance Tour”, prenderà il via nel maggio 2020.

I biglietti per il concerto italiano saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di venerdì 29 su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate.

La popstar ventiduenne, ex Fifth Harmony, ha pubblicato nei giorni scorsi il suo ultimo singolo “Living Proof”, parte – insieme agli altri brani già svelati: "Señorita", "Shameless", "Liar", "Cry For Me" ed "Easy" -, di “Romance”. L’album sarà il secondo per la cantante, ideale seguito dell’esordio “Camila”.