Tik Tok vuole lanciare un servizio di musica in streaming

Il social network cinese Tik Tok punta, come ogni impresa sul mercato che si rispetti, a conquistare un sempre maggiore numero di utenti. Dopo avere testato l’eCommerce, ora la app cinese starebbe pensando a creare un servizio di musica in streaming, che possa essere in grado di sfidare le piattaforme leader del mercato Spotify e Apple Music. Come riporta Primaonline.it, secondo il Financial Times, ByteDance, la società proprietaria della app, sarebbe in contatto con le principali major musicali - ovvero, Universal Music, Sony Music e Warner Music - per ottenere accordi di licenza globali e sviluppare il proprio business.

La società basata a Pechino (Cina), sarebbe intenzionata a lanciare il servizio di canzoni in streaming a molto breve, entro il prossimo mese, iniziando da mercati emergenti come quello dell’India e del Brasile, prima di direzionarsi, in un futuro più o meno vicino, verso il vasto mercato a stelle e strisce.

Secondo i numeri pubblicati dal Financial Times, la app ha ormai raggiunto il miliardo di utenti e sta valutando di quotarsi in Borsa entro il primo trimestre del 2020. Al medesimo tempo, Negli Stati Uniti è finita sotto i riflettori delle cronache, poiché alcuni senatori hanno chiesto l’apertura di una indagine, perché la app potrebbe inviare i dati degli utenti del paese alla Cina.

Un rapporto travagliato quello di Tik Tok con gli Stati Uniti, già nello scorso febbraio la società venne multata, per un importo vicino ai sei milioni di dollari, dopo essere stata accusata di avere raccolto illegalmente informazioni personali dai bambini.