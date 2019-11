Noel Gallagher: "Mi piacerebbe essere il chitarrista degli Smiths"

Noel Gallagher, è risaputo, è una gioia per gli intervistatori, poiché non manca mai di esprimere le proprie opinioni, sincere o meno che siano…alla peggio, qualche dichiarazione al veleno nei confronti del fratello Liam, comunque, non la fa mai mancare.

Lasciato da parte per un attimo il fratello, in una nuova intervista rilasciata a Zane Lowe su Beats 1 il maggiore dei fratelli Gallagher si è espresso riguardo a un suo desiderio: entrare nuovamente a fare il chitarrista di una band, segnatamente, fosse per lui, degli Smiths.

Ecco cosa ha detto Noel:

“Mi piacerebbe far parte di una band e fare per un po’ solo il chitarrista. Non quella band (riferendosi agli Oasis), ma a volte quando mi unisco a (Paul) Weller penso ‘ringrazio Dio per questo’”.

Quando gli è stato chiesto da Lowe in quale band gli piacerebbe far parte, ha risposto che gli Smiths sarebbero l’ideale:

“Mi piacerebbe, e non succederà mai, è una cosa in un universo parallelo, se gli Smiths tornassero insieme. Sono Craig Gannon (quello che era il secondo chitarrista degli Smiths), andrei da Johnny (Marr) e direi di non avere un altro amico chitarrista, sono il tuo uomo.”

Già all’inizio dell’anno Gallagher, parlando con Radio X, aveva dichiarato:

“Non mi piacciono le reunion. Ma se dovessi sceglierne una...Se fossi Dio per un giorno... Se potessi farlo accadere e sarebbero tutti felici che accada, mi piacerebbe vedere di nuovo gli Smiths”.

La circostanza è assai improbabile, anche alla luce delle ultime dichiarazioni – rilasciate solo una dozzina di giorni fa dall’ex chitarrista degli Smiths Johnny Marr – nelle quali, escludeva tassativamente una ipotesi del genere prendendo in giro per le sue posizioni politiche l’ex cantante della band di Manchester, Morrissey.