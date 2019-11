Ozzy Osbourne: misterioso annuncio ai fan

Ozzy Osbourne ha qualcosa in serbo per i suoi fan. L'ex frontman dei Black Sabbath ha pubblicato sul suo sito web ufficiale un misterioso annuncio sotto forma di una cartolina che invita i fan a partecipare ad un evento in programma questo venerdì, 22 novembre, a mezzanotte. Il luogo dell'appuntamento? L'inferno, dice Ozzy. Che conclude il suo annuncio con quello che ha tutta l'aria di essere il titolo di una canzone: "Straight to hell". Che si tratti del secondo singolo estratto dal nuovo album "Ordinary man"?

Osbourne ha già pubblicato una prima anticipazione del disco, il singolo " Under the graveyard ". L'album arriverà nei negozi all'inizio del prossimo anno. Il disco è stato registrato a Los Angeles e contiene collaborazioni con Duff McKagan (Guns N' Roses) e Chad Smith (Red Hot Chili Peppers).