Fedez risponde a Tiziano Ferro: 'Una brutta parentesi...'

Non si è fatta attendere la risposta di Fedez alle dichiarazioni alle quali Tiziano Ferro si è lasciato andare questa mattina durante la presentazione del suo nuovo album di inediti "Accetto miracoli", parlando di bullismo in riferimento a una vecchia canzone del rapper in cui si faceva ironia sull'orientamento sessuale del cantante di Latina. Fedez ha affidato la sua replica a una serie di video pubblicati sulle sue storie di Instagram: "M fa strano dover rendere conto di una cosa che ho scritto dieci anni fa, quando ero persona diversa e mi esprimevo con toni diversi. Negli anni ho dimostrato che io e l'omofobia viaggiamo in parallelo e non ci incontriamo mai. Non ho mai pensato che quella canzone potesse aver offeso Tiziano, perché negli anni ho avuto modo di conoscerlo. Ora che lo so mi sento di dire che non era quella l'intenzione, mi dispiace e sono sicuro che sul tema omofobia e bullismo sia io che Tiziano possiamo trovarci d'accordo". Il rapper ha poi invitato il cantante ad unire le forze: "Cerchiamo di rendere costruttiva questa brutta parentesi anziché litigare nelle interviste".