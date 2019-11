Vasco torna in studio a Los Angeles: 'Chissà cosa succederà'

Nuove canzoni da registrare o più semplicemente iniziare a lavorare agli arrangiamenti delle canzoni che faranno parte della scaletta dei concerti del tour che la prossima estate vedrà il rocker di Zocca esibirsi sui palchi dei principali festival italiani? Per ora non è dato saperlo. Fatto sta che Vasco è tornato in studio di registrazione, a Los Angeles, ed è lui stesso ad annunciarlo sui social.

Il rocker ha pubblicato sul suo account Instagram ufficiale una serie di clip che lo ritraggono nello Speakeasy Studio, di cui è socio fondatore (lì ha registrato "Stupido hotel", "Il mondo che vorrei", "Vivere o niente" e "Sono innocente"), insieme a due dei suoi collaboratori, Marco Sonzini e Saverio Principini. "Siamo alla ricerca di nuove idee musicali... Chissà cosa succederà", si è limitato a dire Vasco nei video.

Il prossimo 6 dicembre, intanto, Rossi spedirà nei negozi il disco dal vivo "Vasco Non Stop Live", testimonianza audio e video dei concerti della scorsa estate a Milano e Cagliari, contenente anche il nuovo singolo "Se ti potessi dire". Invece la prossima settimana arriverà al cinema il film che racconta gli ultimi due anni sui palchi del rocker, con regia di Pepsy Romanoff, in sala solo per tre giorni.