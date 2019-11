Gli showcase di Rockol per la Milano Music Week: il live dei Siberia

Nella cornice di Germi - Luogo di contaminazione è andato in scena ieri sera, 19 novembre, il primo showcase live organizzato da Rockol per la Milano Music Week. Sul palco del locale di Manuel Agnelli in zona Darsena a Milano la band livornese, i Siberia, ha presentato in anteprima e in versione acustica alcune canzoni tratte dall’album “Tutti amiamo senza fine” - che arriverà sui mercati il prossimo 29 novembre per Sugar in collaborazione con Maciste Dischi.

Il brano “Ian Curtis” - primo singolo estratto dal lavoro discografico di prossima uscita - ha aperto il set acustico dei Siberia che - introdotti da Mattia Marzi di Rockol - durante la serata hanno eseguito altre canzoni del loro nuovo album. Il disco cerca di raccontare diverse forme dell’amore: da quello quasi bohémien raccontato nel pezzo “Mon Amour”, pubblicato ieri, a quello trattato nella title track del disco, descritto come l’impulso più forte che un essere umano possa provare.

Durante la loro esibizione i Siberia hanno presentato brani dall’arrangiamento “più pop” come “Canzone dell’estate” - pezzo scritto dal cantante Eugenio Sournia con il chitarrista Cristiano Sbolci - e tracce meno rielaborate come “Non riesco a respirare”. La band livornese, oltre a eseguire brani del nuovo disco, ha anche proposto il pezzo “Nuovo pop italiano”, tratto dal disco del 2017.

“Tutti amiamo senza fine” sarà il terzo disco pubblicato dai Siberia che - come hanno raccontato al pubblico dopo il live - è quello da cui emerge, più che dai precedenti (“In un sogno è la mia patria” del 2016 e “Si vuole scappare” del 2018), la verità del gruppo di Livorno. È un album “più leggero” e “più pop”, un genere a cui la band si è avvicinata grazie anche al produttore del disco Federico Nardelli.Cantando d’amore il rischio di cadere nella banalità, ha raccontato la band, dipende da come viene affrontato il tema e i Siberia, per questo, hanno deciso di descriverlo sotto diversi aspetti nell’album.