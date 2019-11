Corey Taylor ha scritto 26 canzoni per il suo album solista

Il frontman di Slipknot e Stone Sour ha raccontato al magazine online What Culture di essere al lavoro sul suo primo album solista - dopo aver confermato ai microfoni del programma Trunk Nation di SiriusXM, di essere pronto per concentrarsi su un disco e aver fornito qualche dettaglio in più su come suonerà.

Corey Taylor ha detto:

“Sarà fondamentalmente un disco rock ma comprenderà anche altri stili. Ci saranno cose più pesanti e anche pezzi più orecchiabili e cantabili. Al momento ho scritto 26 brani e non ho ancora finito.”

Il frontman della band dell'Iowa ha inoltre raccontato l'esperienza del suo tour solista che l'ha visto impegnato all'inizio del 2019 con gli spettacoli "Corey Taylor and Friends", in cui ha proposto cover, fra gli altri, di Van Halen, Guns N’ Roses and Dead Boys. Taylor ha raccontato che è stato grandioso e ha spiegato: "Il bello di essere un fan è che non dimentichi mai la passione che hai per la musica. Non dimentichi mai le canzoni che ami. Per me è un piacere ascoltare e suonare quello che voglio.

Gli Slipknot - che recentemente hanno annunciato la loro crociera - hanno pubblicato lo scorso 9 agosto l’album “We are not your kind” (qui la recensione) che sarà presentato dal vivo in Italia in occasione del concerto che la band dell’Iowa terrà a Milano il prossimo 11 febbraio.