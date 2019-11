Addio a Michael Putland, fotografo delle rockstar

È scomparso ieri, 19 novembre, il fotografo Michael Putland che, nel corso della sua carriera, ha immortalato i più grandi nomi della musica come John Lennon, i Rolling Stones, i Led Zeppelin, David Bowie e Prince. Il suo lavoro fotografico comprende anche scatti dei Beatles, Bob Marley, Elton John, Abba, Kiss, Bruce Springsteen e di molti altri artisti, oltre che di icone della moda e di celebrità.

Michael Putland, dopo aver lavorato come assistente per diversi artisti, nel 1971 è diventato il fotografo ufficiale di Disc & Music Echo e in quell’anno, come primo incarico per la rivista musicale britannica, ha fotografato Mick Jagger a Londra. Quel lavoro lo ha poi portato a seguire i Rolling Stones in tour nel 1973 e a instaurare una collaborazione di lunga data con la band.

Nel 1977, a New York, ha fondato Retna, una delle più grandi agenzie fotografiche indipendenti al mondo, che nel 2019 è stata acquisita da Globe Photos.

In ricordo del fotografo scomparso, che era malato di cancro alla prostata, Vasco Rossi ha pubblicato su Instagram uno scatto che ritrae Michael Putland intento a fotografare il rocker di Zocca e ha scritto:

“Ciao Grande Michael Putland ! Mi manchera’ molto la tua presenza discreta e il tuo occhio attento a cogliere ogni particolare espressione dei miei momenti più rock! Grazie, Michael!”