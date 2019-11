Harry Styles, svelata la tracklist del nuovo album ‘Fine line’

Il nuovo album dell’ex One Direction, che uscirà il prossimo 13 dicembre, è stato annunciato dallo stesso Harry Styles sui social lo scorso 4 novembre ed è stato anticipato dai singoli “Lights up” e “Watermelon sugar”.

La voce di “Sign of the times” ha rivelato, tramite un post pubblicato sui social - le canzoni che saranno incluse nell’ideale seguito del suo eponimo disco del 2017 (leggi qui la nostra recensione). L’album dal titolo “Fine line” si completerà di dodici tracce e sarà presentato dal vivo da Harry Styles durante le date del “Love on tour” che farà tappa anche in Italia: l'ex One Direction si esibirà in concerto il prossimo 15 maggio al PalaAlpitour di Torino e il 16 maggio alla Unipol Arena di Bologna.

Ecco la tracklist di “Fine line”

1. "Golden"

2. "Watermelon Sugar"

3. "Adore You"

4. "Lights Up"

5. "Cherry"

6. "Falling"

7. "To Be So Lonely"

8. "She"

9. "Sunflower, Vol. 6"

10. "Canyon Moon"

11. "Treat People With Kindness"

12. "Fine Line"