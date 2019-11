Gentle Giant: un box set di 30 dischi in uscita a dicembre

Essendo personalmente un estimatore dei Gentle Giant fin dai tempi del primo album (1970, eponimo, prodotto da Tony Visconti) e avendoli anche apprezzati dal vivo all'epoca, sento una certa acquolina in bocca descrivendo questo poderoso cofanetto in edizione limitata a 2000 copie, contenente ben 30 dischi: i 12 pubblicati originariamente fra il 1970 e il 1980 dalla prog band di Glasgow, più 15 album live: sette mai usciti in precedenza, sette mai usciti ufficialmente e uno mai uscito prima su CD. Il totale di 30 dischi comprende anche due album live/outtake e un disco bonus Blu-ray. Qui l'elenco dei dischi contenuti nel box.

"Unburied Treasure" uscirà il 6 dicembre in 2000 copie limitate. I fan possono pre-ordinare il cofanetto da qui (il prezzo fissato è di 250 sterline - neanche troppe, volendo).

Tutta la musica, dal vivo e in studio, è stata rimasterizzata da Pete Reynolds.

Il cofanetto è arricchito dall'opera grafica di Bob Venables, basata sulla storica copertina creata dall'illustratore e amico di Bowie, George Underwood, per il debutto della band su etichetta Vertigo nel 1970. L'intero album è stato remixato per il supporto Blu-ray di questo cofanetto dal prolifico musicista rock Steven Wilson. Il remix è disponibile in alta risoluzione 96/24 Stereo LPCM, 96/24 5.1 surround LPCM e DTS-HD 5.1 surround mix, e sono incluse anche le versioni strumentali di ogni traccia.

L'esperienza audio è arricchita da un magnifico libro di grande formato di 136 pagine. Questo libro combina fotografie e cimeli rari con una storia scrupolosamente raccontata da Alan Kinsman, fan dei Gentle Giant da 45 anni, che ha intervistato tutti i membri della band, compresoi Phil Shulman, che ha lasciato i fratelli Derek e Ray abbandonando la band nel 1973.

Il cofanetto contiene anche una foto firmata della band nella formazione classica con Derek Shulman, Ray Shulman, Gary Green, Kerry Minnear e John Weathers.

Un libro di 96 pagine di storia del tour scritto da Jack Skelly che offre commenti informati sulle registrazioni dal vivo, set list, memorabilia on-the-road e altro ancora.

Due poster replica, uno del concerto di debutto dei Gentle Giant nel 1970 e l'altro che promuove l'album del 1974 "The Power And The Glory".

Repliche di bonus contenuti in alcuni album: il libretto dell'album "Playing The Fool" (incluso solo nella stampa iniziale dell'album) e la maschera di "Giant For A Day".

Una replica del puzzle usato nella promozione dell'album "Missing Piece"

La possibilità di vincere una riproduzione del più raro pezzo di memorabilia dei Gentle Giant: uno specchio serigrafato prodotto per promuovere "The Power And The Glory", di cui esistono solo 100 pezzi. Un "missing piece" (un pezzetto di puzzle) dorato incluso a caso in un cofanetto potrà essere scambiato dal fortunato vincitore con questo oggetto tanto ambito.

250 sterline significa, al cambio di oggi, poco meno di trecento euro. Ci faccio un pensierino?

(Franco Zanetti)