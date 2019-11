Wilco: il video di "Before us", dal nuovo album "Ode to joy"

Freschi di pubblicazione del nuovo album "Ode to joy", che Rockol ha recensito qui, i Wilco hanno annunciato una leg estiva del tour attualmente in corso negli Stati Uniti (la band si è esibita di recente in Italia: qui il nostro reportage).

Intanto la band ha messo in circolazione il video di un brano dell'album, "Before us", girato in studio a Chicago dal regista Zoran Orlic.