Gli Who inaugurano la London Music Walk Of Fame

Gli Who sono il primo nome della nuova Music Walk Of Fame, inaugurata oggi 19 novembre nella zona nord di Camden, a Londra, sullo stile della Hollywood Walk of Fame.Roger Daltrey e Pete Townshend hanno assistito alla posa della piastrella di pietra con il nome della band, dicendosi orgogliosi e auspicando che l'iniziativa della Walk of Fame porti benefici turistici al quartiere londinese.

Scherzando, Townshend ha aggiunto:



"Avrei preferito che questa mattonella commemorativa venisse posata in Goldhawk Road, West London, dove gli Who hanno cominciato la loro carriera, ma quei poveretti non hanno un soldo".



Ad accogliere i due musicisti c'era Bobby Gillespie dei Primal Scream, che ha raccontato di aver sentito per la prima volta gli Who alla radio all'età di 15 anni e di esserne stato immediatamente affascinato.



"Roger Daltrey, Keith Moon, John Entwistle e Pete Townshend: quando suonavano insieme creavano un'alchimia potente, quattro diventavano uno e davano vita a un suono magico e possente che parlava direttamente ai mod, agli hippy, ai freaks, ai punk come me e come moltissimi altri nel mondo".

La Music Walk Of Fame è un'iniziativa ideata dal promoter Lee Bennett, che la propose per la prima volta dieci anni fa e naturalmente progetta di ampliarla presto con altre piastrelle.

I nomi degli onorati saranno scelti da una commissione internazionale di artisti, discografici e giornalisti. La prossima piastrella, che verrà posata all'inizio del 2020, sarà dedicata ai Madness.