Chi sono i Siberia, stasera a Germi con Rockol. Le date del tour

Rockol li aveva ospitati lo scorso anno per un #Nofilter che potete rivedere qui e torna ad ospitarli questa sera 19 novembre a Milano.

Nata a Livorno nel 2010, la band - composta da Eugenio Sournia (voce e chitarra), Luca Pascual Mele (batteria), Matteo D'Angelo (chitarra) e Cristiano Sbolci Tortoli (basso) - ha debuttato discograficamente nel 2016 con l'album "In un sogno è la mia patria", seguito due anni dopo da "Si vuole scappare". Il nome del gruppo è legato all'immaginario evocato dal libro di Nicolai Lilin “Educazione siberiana”.

I Siberia stanno per pubblicare (il 29 novembre) il loro terzo album, "Tutti amiamo senza fine", prodotto da Federico Nardelli e già anticipato da "Ian Curtis" e "Non riesco a respirare".

Esce oggi il nuovo estratto dall'album, intitolato "Mon amour".

Dice Eugenio Soumia:

"È vero che d'amore se ne parla troppo, ma in maniera troppo superficiale, ambigua, irreale. Noi abbiamo sentito il bisogno di dedicargli un intero concept per poterne parlare in maniera approfondita, dandogli la dignità che merita. Nella società odierna, bombardata da impulsi continuativi di ogni tipo, c'è la tendenza a banalizzare questo soggetto che invece vorremmo far toccare con mano convinti che esista una propensione irrinunciabile dell'uomo all'amore, da dare e da ricevere, nelle sue più svariate valenze".

Questa la tracklist del disco:

Tutti Amiamo Senza Fine

Ian Curtis

My Love

Piangere

Non Riesco A Respirare

Mon Amour

Sciogliti

Canzone Dell'estate

Carnevale

Mademoiselle

Peccato



I Siberia partiranno a febbraio con un nuovo tour nei club. Di seguito le prime date confermate:

15 febbraio 2020 Livorno - The Cage

19 febbraio 2020 Milano - Ohibò

22 febbraio 2020 Roma - Monk

12 marzo 2020 Torino - Hiroshima Mon Amour

14 marzo 2020 Modena - Off

28 marzo 2020 Firenze – Glue