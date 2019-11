Fabrizio De André, il libro 'Sguardi randagi' torna nei negozi in edizione limitata

E' tornato disponibile in edizione limitata a soli 350 esemplari - sul sito dell'editore Wall of Sound Gallery - "Fabrizio De André - Sguardi randagi", volume fotografico che raccoglie vent'anni di ritratti scattati al grande cantautore genovese dal maestro della fotografia Guido Harari, che del cantautore è stato uno dei più fedeli collaboratori: rispetto all'edizione pubblicata nel 2018 da Rizzoli, la nuova edizione del volume si presenterà in un cofanetto a scivolo e includerà - solo nella versione deluxe - una stampa da 24 centimetri per 30 numerata e firmata dallo stesso Harari. Ogni copia dell'edizione deluxe sarà numerata e firmata dal figlio dell'artista Cristiano De André, dalla vedova Dori Ghezzi e dal cofondatore della PFM Franz Di Cioccio.

Le immagini - oltre 300 - incluse in "Fabrizio De André - Sguardi randagi" sono accompagnate dalle didascalie scritte da Harari e da stralci di interviste d'epoca rilasciate dallo stesso autore di "La guerra di Piero". L'edizione deluxe del volume è disponibile al prezzo di 350 euro.