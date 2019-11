Coldplay, il seguito di 'Everyday Life' uscirà 'il prima possibile'

Pur dovendo il nuovo album" Everyday Life" ancora essere distribuito ai mercati - il prossimo venerdì, 22 novembre - la casa discografica dei Coldplay sta già pensando a quello che sarà il nono capitolo in studio della carriera del gruppo guidato da Chris Martin: come riferisce MusicWeek, il presidente della Parlophone Mark Mitchell ha fatto sapere come un nuovo disco di inediti dei Coldplay sarà pubblicato "il prima possibile".

"Non c'è niente scolpito nel marmo", ha premesso Mitchell, "Ma quello che posso dire è che c'è il desiderio di dare un seguito a questo disco velocemente. 'Everyday Life' è nato molto in fretta: il gruppo ha lavorato per tutta l'estate e ci sono un sacco di idee rimaste fuori dal disco al quale loro sperano di dare un seguito il prima possibile".

Sull'eventualità che il nuovo lavoro sia in quale modo legato a "Everyday Life", Mitchell ha dichiarato: "Non credo che abbiano in mente un disco 'gemello': questo è un disco che il gruppo ha fatto per sfogarsi".

"Everyday Life" sarà presentato dal vivo il prossimo lunedì, 25 novembre, con un concerto al Museo di Storia Naturale di Londra: l'evento sarà preceduto da due live - che saranno trasmessi in diretta grazie a una collaborazione con YouTube - ad Amman, in Giodania, il prossimo venerdì, 22 novembre. Il primo set avrà luogo alle 5 del mattino, ora italiana, mentre il secondo inizierà alle 15, sempre ora italiana.