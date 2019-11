Mika, ecco i supporter delle prossime date italiane

In attesa che prenda il via la corposa prima branca italiana del "Revelation Tour", che verrà inaugurata il prossimo 24 novembre a Torino, lo staff di Mika ha reso note le identità degli artisti che apriranno i suoi prossimi show nella Penisola: in occasione del primo appuntamento nel capoluogo piemontese a scaldare la platea della voce di "Tomorrow" è stato chiamato Lisbona, nome d'arte di Luca Fratto, già finalisti al Premio Lunezia al premio Bindi lo scorso anno, mentre per i concerti ad Ancona il 26, a Roma il 27, a Bologna il 29, a Livorno il 2 dicembre e a Milano il 3 la scelta è ricaduta su Wrongonyou, all'anagrafe Marco Zitelli, che solo lo scorso 18 ottobre ha pubblicato il suo primo album in italiano, "Milano parla piano", scritto con la collaborazione di autori come Alessandro Raina e Zibba e prodotto da Dardust, Katoo, Antonio Filippelli e Fausto Cogliati.

Solo per la data a Montichiari, in provincia di Brescia, del prossimo 30 novembre è stata chiamata Birthh, nome d'arte di Alice Bisi, fattasi conoscere dal pubblico con il suo singolo d'esordio "Born in the Woods".

Per le date del "Revelation Tour" Mika sarà accompagnato sul palco da Timothy Van Der Kuil (chitarra), Max Taylor (basso), Wouter Van Tornnhout (batteria) e Mitchell Yoshida (pianoforte). Tutti i biglietti del tour italiano di Mika saranno nominali: per maggiori dettagli in merito è possibile visitare le pagine dedicate sul sito TicketOne e presso tutte le altre rivendite autorizzate.

Mika tornerà a esibirsi in Italia il prossimo mese di febbraio, con cinque date tra Padova, Bolzano, Napoli, Bari e Reggio Calabria.