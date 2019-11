Marco Carta assolto 'per insufficienza di prove'

La prova che Marco Carta abbia concorso nel furto di alcuni capi d'abbigliamento - sei t-shirt - alla fine dello scorso mese di maggio presso La Rinascente di Milano è "insufficiente e contraddittoria": a stabilirlo - come riferisce l'agenzia ANSA - è stato il giudice Stefano Caramellino nelle motivazioni della sentenza emessa il 31 ottobre scorso a conclusione del processo per rito abbreviato che ha avuto per imputato il cantante sardo. La corte ha accolto la tesi dei legali dell'artista, che - secondo Caramellino - sarebbe confortata da "elementi di conferma": "Il movente dichiarato da Fabiana Muscas [l'accompagnatrice di Carta nel popolare grande magazzino meneghino] consistente nel volere fare un regalo di compleanno a sorpresa a Marco Carta, corrisponde a una eventualità non certo remota né congetturale, bensì oggettivamente riscontrata nel caso concreto poiché coerente con l'effettiva data di compleanno di Marco Carta, dieci giorni prima del fatto", si legge nelle motivazioni della sentenza.

Carta reclamò la sua innocenza già pochi giorni dopo il fatto, nel corso di una trasmissione televisiva trasmessa da Canale 5: