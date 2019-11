Elton John, il concerto a Mosca del '79 diventa un album dal vivo ufficiale

Per gli amanti dei bootleg intestati al cantante e pianista di Pinner il concerto alla Rossiya Hall di Mosca del 29 maggio 1979 non è esattamente una novità, essendo in passato già stato trasmesso dal servizio pubblico radiotelevisivo britannico - e quindi fatto circolare sotto forma di registrazioni non autorizzate: lo spettacolo tenuto da Elton John con il percussionista Ray Cooper segnò una tappa molto importante nella carriera della voce di "Rocketman", non solo perché il disco per il quale l'evento venne organizzato - "A Single Man" - fu uno dei primissimi album di pop occidentale a essere distribuito ufficialmente nell'impero sovietico, ma anche perché segnò il ritorno dell'artista sulle scene dal vivo dopo due anni di stop seguiti a un brutto esaurimento.

Già diffuso presso il pubblico sotto forma di registrazioni non ufficiali, lo show sarà ora riproposto in versione rimasterizzata dai nastri ufficiali incisi direttamente dal segnale dell'impianto della serata, che la BBC utilizzò a suo tempo per trasmettere l'audio dell'evento: il disco, che sarà consegnato ai mercati a partire dal prossimo 24 gennaio, sarà disponibile sia sui maggiori servizi digitali che in formato fisico sotto forma di doppio CD e doppio vinile.

Tra i brani inseriti in scaletta non mancarono i maggiori successi firmati da John - tra gli altri “Daniel”, “Candle in the Wind”, “Skyline Pigeon” e “Take Me to the Pilot", oltre che alla cover dei Beatles “Back In The U.S.S.R.", che le autorità sovietiche chiesero - ovviamente senza successo - all'artista di non eseguire.

Ecco, di seguito, la tracklist di "Elton John & Ray Cooper Live From Moscow":

Daniel

Skyline Pigeon

Take Me To The Pilot

Rocket Man (I Think It’s Going To Be A Long, Long Time)

Don’t Let The Sun Go Down On Me

Goodbye Yellow Brick Road

Candle In The Wind

I Heard It Through The Grapevine

Funeral For A Friend

Tonight

Better Off Dead

Bennie And The Jets

Sorry Seems To Be The Hardest Word

Crazy Water

Saturday Night’s Alright (For Fighting) / Pinball Wizard

Crocodile Rock / Get Back / Back In The U.S.S.R