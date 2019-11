Pat Metheny, due concerti in Italia a maggio 2020

Impegnato proprio in questi giorni in una serie di concerti in Italia, Pat Metheny ha annunciato altre due date nella Penisola per il prossimo mese di maggio: il grande chitarrista jazz-fusion - che il prossimo 21 febbraio lancerà sui mercato il nuovo album di inediti in studio "From This Place" - sarà di scena il prossimo 11 maggio all'Auditorium Parco della Musica di Roma, presso la sala Santa Cecilia, e il 15 maggio al Gran Teatro Geox di Padova. Per l'occasione Metheny sarà accompagnato da James Francies a piano e tastiere e da Marcus Gilmore alla batteria. I biglietti per gli eventi sono disponibili sulla piattaforma TicketOne e presso tutte le altre rivendite autorizzate.

L'attuale tour italiano del virtuoso americano si concluderà il prossimo 26 novembre a Bologna: la serie di date in supporto alla nuova pubblicazione prenderà il via il prossimo 4 marzo da Perth, in Australia, per poi toccare la Nuova Zelanda, l'Argentina, il Brasile, il Cile, il Perù e il Messico (il 25 marzo, a Città del Messico), per poi spostarsi nella prima metà di maggio prima in Italia e poi in Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio e Polonia.