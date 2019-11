Ron Wood e i suoi progetti personali, in forse un prossimo tour dei Rolling Stones?

Ron Wood, l’addetto alle sei corde dei Rolling Stones, ha raccontato al tabloid britannico Daily Star di essere concentrato su diversi progetti personali - tra cui un tour solista e una nuova linea di orologo Bremont. Durante l’intervista, non è mancata una domanda sul possibile nuovo album della band di “Let it bleed"; il sodale di Mick Jagger e Keith Richards - che, tra le altre cose, lo scorso mese di ottobre ha presentato il film "Somebody up there likes me", ha detto a riguardo:

“Questo è il MIO mese! Ma ci lavoreremo sporadicamente, poi ci concentreremo di più e aggiungeremo qualcosa al puzzle.”

Ron Wood - che dal prossimo 21 novembre si esibirà con la sua band per una serie di concerti tributo a Chuck Berry a Londra, Birmingham e Manchester - ha, inoltre, spiegato che l’attività dal vivo come solista potrebbe protrarsi fino all’anno prossimo per nuovi appuntamenti live e ha raccontato:

“Vorrei scartare il periodo natalizio perchè avrò bisogno di una pausa. Ma non escludo mai festival, che sarebbero un’occasione fantastica. Mi viene sempre offerto il Bluefest, ma è solo questione di trovare il tempo.”

James Cabooter del quotidiano britannico, tirando le fila della chiacchierata con Ronnie e tenendo conto dei suoi impegni in proprio, ha quindi dedotto che un prossimo tour dei Rolling Stones - come diversamente raccontato a Repubblica dallo stesso chitarrista lo scorso ottobre - potrebbe essere in forse.

Dal 2017 la formazione di "(I can't get no) Satisfaction" è stata impegnata sui palchi di tutto il mondo in occasione del "No Filter Tour" che è terminato lo scorso 31 agosto a Miami. L'ultima tappa in Italia di Mick Jagger e soci risale al 23 settembre 2017 quando si sono esibiti al Lucca Summer Festival.