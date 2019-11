I Motley Crue annunciano la reunion: video

È ufficiale, Vince Neil e i suoi si riuniscono. L’annuncio è arrivato direttamente dai Mötley Crüe che hanno pubblicato sul loro sito web ufficiale un video e un comunicato per comunicare la loro reunion. La notizia è arrivata a pochi giorni di distanza dalla petizione pubblicata sull’account Twitter ufficiale della band statunitense in cui si chiedeva alla formazione di “Girl girls girls” - che sei anni fa ha firmato un contratto per siglare l’intenzione del gruppo di non tornare più a esibirsi pubblicamente una volta concluso il “Final Tour” - di riprendere l’attività.

La notizia sulla reunion di Vince Neil, Mick Mars, Nikki Sixx e Tommy Lee è stata accompagnata dalla clip in cui la voce narrante di Machine Gun Kelly e le immagini video proposte raccontano l’addio alle scene della band statunitense e gli ultimi anni in cui - dopo il concerto dei Mötley Crüe del 31 dicembre 2015 a Los Angeles - il gruppo è stato lontano dai palchi. Il video si conclude con la distruzione del contratto che siglava la volontà di ogni componente della band di cessare le attività dal vivo.

Il comunicato stampa, riportato sul sito della formazione di “Dr.Feelgood”, ha annunciato: