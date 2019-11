Coldplay, un concerto al Museo di storia naturale di Londra

Per la pubblicazione di “Everyday Life” i Coldplay non hanno, la momento, pensato a un tour tradizionale ma stanno invece mettendo in piedi alcuni concerti-eventi in location particolari. Fino a ieri sapevamo che Chris Martin e soci si sarebbero esibiti ad Amman – in diretta streaming - il prossimo 22 novembre con due concerti, uno all’alba e uno al tramonto. Oggi si aggiunge un altro live, previsto al Museo di storia naturale di Londra, sito nel quartiere di South Kensington, agli appuntamenti della formazione britannica: il concerto si terrà il 25 novembre, a tre giorni dalla pubblicazione del disco, prevista per il 22 novembre. Tutti i proventi del live saranno devoluti all’associazione benefica ClientEarth e i fan potranno accedervi solo se avranno pre-ordinato il disco sullo store ufficiale dei Coldplay.

Coldplay, Live at the Natural History Museum, London

25 November, 2019

Exclusive ticket access to UK fans who pre-order (or have already pre-ordered) Everyday Life from the Official Coldplay Store, before Friday, 22 November.

-> https://t.co/w1lCpYWX4J pic.twitter.com/B1vm06ybnn — Coldplay🌙☀️ (@coldplay) November 18, 2019

In attesa della diffusione del disco la band di “In My Place” ha già svelato alcuni brani, come “Orphans”, “Arabesque”, la title track “Everyday Life” e, da ultime, “Guns” e “Daddy”.

Il doppio album “Everyday Life”, diviso in “Sunrise” (alba) e “Sunset” (tramonto), arriva a circa tra anni di distanza dal precedente “A Head Full of Dreams”. È l’ottavo album dei Coldplay.