Carosello, un libro e due eventi per i 60 anni dell’etichetta

In occasione del sessantennale di Carosello, l’etichetta parte del gruppo editoriale Curci fondata nel 1860 in Galleria del Corso, a Milano, sarà disponibile a partire dal prossimo 20 novembre, in esclusiva su Amazon, il libro "Carosello Records 60x60 Valore alla musica", con foto e documenti storici dell’etichetta milanese, oltre agli interventi di artisti, come Vasco Rossi o i più freschi Tommaso Paradiso e Coez, che hanno fatto la storia di Carosello.

La pubblicazione sarà presentata in occasione della Milano Music Week con due eventi, il primo mercoledì 20 novembre e il secondo venerdì 22 novembre. Ecco i dettagli di entrambi gli appuntamenti:

Mercoledi 20 novembre

Ore 17.30 - "60 anni di Carosello Records: la discografia indipendente italiana tra storia, presente e futuro" - tavola rotonda in collaborazione con Almed e Master in comunicazione musicale con Dario Giovannini, Claudio Ferrante, Diodato – modera Gianni Sibilla (c/o Cripta della'Aula Magna dell'Università Cattolica)

Venerdi 22 novembre

Ore 17.30 - "Rockol Talk Show: Carosello Records 60x60 – sessanta canzoni, sessant'anni di storia, sessant'anni di valore alla musica" - con Dario Giovannini, Andrea Laffranchi, Federico Pucci – interventi musicali di Diodato e Angelica (c/o GERMI).