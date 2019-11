Tencent punta sempre al 10% di UMG, ma con altri investitori

Secondo quanto riferito lo scorso venerdì da Bloomberg, Tencent sarebbe sempre interessata all’acquisizione di una quota, che si attesa al 10% – pari a 3,3 miliardi di dollari –, di Universal Music Group, ma se della trattativa tra il colosso cinese e Vivendi si parla da tempo la novità è che, stando alle parole della media company con quartier generale a Manhattan, Tencent non sta più progettando di procedere da sola bensì in consorzio con altri investitori che includono Hillhouse Capital e il fondo di Singapore GIC Pte. Nello specifico, dei 3,3 miliardi Tencent Holdings Ltd ne metterebbe uno soltanto con l’idea che i restanti due miliardi vengano coperti dagli altri investitori. Per quanto manchino tempistiche certe sull’ingresso di Tecent in UMG l’ultimo aggiornamento divulgato da Bloomberg è che questo dovrebbe avvenire “entro i prossimi mesi” e che potrebbe svelare la presenza di altri investitori di minoranza oltre ai già citati, così da permettere a Tencent di arrivare eventualmente fino al 20% di UMG.

L’annuncio della trattativa tra Vivendi, dietro a Universal Music Group, e Tencent risale allo scorso mese di agosto. La società francese aveva anche fatto sapere che il colosso asiatico aveva a disposizione un anno di tempo per valutare se acquistare un ulteriore 10% del gruppo allo stesso prezzo e alle stesse condizioni. A ottobre di quest’anno sempre Vivendi rendeva nota la crescita di interesse nei confronti di UMG anche da parte di altri potenziali investitori, gli stessi ai quali i Tencent Holdings – proprietario di maggioranza di Tencent Music Entertainment, che detiene di maggiori servizi di musica digitale della Cina - potrebbe rivolgersi nel tentativo di formare un consorzio.

Settimana scorsa Tencent Music Entertainment ha sottolineato quanto gli artisti internazionali traggano giovamento dalla diffusione della loro musica attraverso i canali legati a Tencent, portando un caso: “Un esempio è la title track del nuovo album di Taylor Swift, “Lover”, che ha venduto quasi 6 milioni di copie [in Cina] a 24 ore dalla sua pubblicazione sulla nostra piattaforma”.