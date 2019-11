Bytedance lancia il suo servizio di streaming

È in arrivo un nuovo servizio di streaming musicale, oltre a quelli già esistenti: lo sta per lanciare Bytedance, compagnia cinese fondata da Yiming Zhang nel 2012, gigante asiatico dei sistemi machine learning dietro ad applicazioni come l'aggregatore di news Toutiao e - in ambito musicale - la piattaforma per la creazione di video musicali TikTok, diventata popolarissima anche nel nostro Paese. Lo riferisce il Financial Times, secondo cui il servizio streaming sarà disponibile già da dicembre in mercati come quello indiano, indonesiano e brasiliano, per poi arrivare anche negli Stati Uniti. Il Financial Times fa sapere che Bytedance vorrebbe differenziarsi dalle altre piattaforme di streaming concentrandosi su contenuti generati dagli utenti stessi, sul modello di quanto avviene su TikTok.