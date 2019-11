Omar Pedrini: gli ospiti dell'ultimo concerto del tour a Milano

Il 2 dicembre Omar Pedrini sarà in concerto al Fabrique di Milano con l'ultimo concerto della serie dedicata a "Timoria - Viaggio senza vento", che lo ha visto far rivivere sui palchi il quarto album della band da lui composta insieme a - tra gli altri - Francesco Renga, Diego Galeri ed Enrico Ghedi, scioltasi nel 2003. Per l'occasione, il musicista bresciano condividerà il palco con diversi ospiti.

Si va da Eugenio Finardi a Mauro Pagani, passando per lo scrittore siberiano Nicolai Lilin e lo scrittore Matteo Guarnaccia (simbolo della psichedelia italiana), più i dj set di dj Duli e dj Joao. Inoltre verrà proiettato in anteprima "Lawrence. A life in poetry", documentario dedicato a Lawrence Ferlinghetti di Giada Diano e Elisa Polimeni. L'intento di Pedrini è quello di rendere il concerto un vero e proprio "art rock party", ossia un incontro tra la musica, la letteratura e il cinema:

"Viaggio senza vento" è un concept album che racconta una storia unica. Non è fatto da 21 canzoni singole, ma è strutturato come una vera e propria opera rock. I testi parlano della stessa persona dalla prima canzone alla ventunesima, un po' come se fosse un film o un'opera teatrale. Racconta la storia di Joe, che era il mio alter-ego, un ragazzo con problemi ovviamente di droga che finisce in carcere. Poi però reagisce, fugge dal carcere, va in oriente dove trova l'amore, la spiritualità che gli mancava e quindi torna in Italia sotto forma di guerriero; è un po' la trasformazione di un ragazzo perdente che rinasce guerriero dopo un viaggio, un lavoro su se stesso".

I biglietti per il concerto sono già disponibili su TicketOne.