Paul McCartney a Glastonbury 2020. Tour in Europa nel 2020?

Con un enigmatico - ma neanche troppo - post pubblicato sul suo account Twitter ufficiale, Paul McCartney ha confermato la sua presenza nel cartellone dell'edizione 2020 del festival di Glastonbury, tra gli eventi musicali più attesi e seguiti in Europa. L'ex Beatle ha pubblicato un immagine in cui compaiono il compositore Philip Glass, l'attrice Emma Stone e Chuck Berry.

Una sorta di rebus: mettendo insieme i cognomi dei personaggi esce fuori infatti Glass-Stone-Berry. Un post che conferma le voci circolate negli ultimi mesi, che volevano McCartney sul palco del festival, che si terrà nei pressi di Pilton, nel sud dell'Inghilterra, dal 24 al 28 giugno 2020.

Il concerto di Paul McCartney al festival di Glastonbury potrebbe in realtà far parte di un'intera tournée in Europa. Il cantautore ha chiuso lo scorso luglio a Los Angeles, in California, il suo tour "Freshen up", ma sarebbe prossimo - secondo le voci - ad annunciare nuovi concerti per il 2020. Il ritorno in Europa a distanza di due anni dall'ultima tournée nel Vecchio Continente - nel 2018 si esibì in Danimarca, Polonia, Francia, Austria e Regno Unito - appare molto probabile.