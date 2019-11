Sanremo 2020, Amadeus: ecco nuove anticipazioni su 'Giovani' e 'Big'

Il direttore artistico Festival di Sanremo 2020 - ospite questa mattina - 18 novembre - dell'incontro presso il Piccolo Teatro di Milano con Luca de Gennaro, in occasione della Milano Music Week - ha raccontato qualche anticipazione in più sulla settantesima edizione della kermesse sanremese.

Amadeus, per Sanremo Giovani, ha confermato anche per quest’anno i duelli a eliminazione diretta a inizio serata e ha aggiunto:

“I Giovani non saranno in competizione con i Big perché arriveranno con una canzone già nota da settimane, e i Big avranno canzoni inedite. Sarebbe una gara impari.”

Il direttore artistico del Festival ha poi raccontato che il prossimo 6 gennaio, all’annuncio in TV dei Big, i cantanti saranno tutti presenti in diretta su Rai1durante la loro presentazione e ha aggiunto che sono molte le richieste da parte dei cantanti che desiderano partecipare a Sanremo in qualità di Artisti Campioni di cui però non è ancora stato confermato il numero dei concorrenti e ha detto - riprendendo quanto già anticipato qualche settimana fa:

“Questa estate pensavo al numero tondo. Ma ora non so, vediamo strada facendo, stiamo ricevendo molte domande e ottima qualità. Vedremo se aumentare: non saranno meno di 20 e non saranno più di 24”.

Amadeus ha inoltre confermato la presenza di artisti ospiti stranieri dicendo: “La loro presenza è fondamentale, negli anni passati con i duetti hanno permesso di portare la canzone italiana nel mondo.”

È stato inoltre confermata la messa in onda del programma “Altro festival” - a sostituzione del “Dopo Festival” - che sarà disponibile sul portale RaiPlay.