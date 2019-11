Ariana Grande, annullato concerto in Kentucky: ‘Sono distrutta’

La popstar ventiseienne - che lo scorso mese di settembre si è vista costretta ad annullare un incontro con i fan a causa di problemi personali - ieri sera, 17 novembre, ha dovuto cancellare il concerto previsto sul palco della Rupp Arena a Lexington, in Kentucky, a causa di mal di gola e mal di testa molto forti. In un video pubblicato su Instagram nel pomeriggio Ariana Grande ha spiegato al pubblico: “Mi sono svegliata e mi sento dieci volte peggio. Provo dolore a deglutire.” E ha aggiunto:

“Non so bene cosa stia succedendo, ma purtroppo non penso che sarò in grado di farcela stasera. Sono molto arrabbiata e dispiaciuta.”

So ariana is sick and had to cancel the show in lexington hope she feels better #GetWellSoonAriana pic.twitter.com/rxmkfChM7L — luciana (@luciana70278653) November 17, 2019

Non sono mancati messaggi di supporto da parte dei fan, amici e colleghi come il tweet condiviso da Barbra Streisand che ha scritto: “Bevi un concentrato di vitamina C con un po’ di miele di Manuka e ovviamente mangia un po’ di zuppa di pollo”.

Take a strong Vitamin C drink with some Manuka honey and of course get some chicken soup! Bx https://t.co/Ybd4wTEjnw — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) November 17, 2019

Ariana Grande - attualmente impegnata con il tour “Sweetener World Tour” negli Stati Uniti - ha già pubblicato diverse stories su Instagram nei giorni scorsi in cui ha raccontato ai fan di non sentirsi bene da oltre tre settimane - precisamente dall’ultimo show che l’ha vista esibirsi, andato in scena a Londra lo scorso mese di ottobre - e della possibilità di posticipare prossimi concerti, per ora previsti in calendario fino al prossimo 22 dicembre.

La voce di ‘Thank u, next’ ha raccontato:

“Ciao, amori miei. Sto ancora molto male. Sto male dall’ultimo concerto di Londra. Non so come sia possibile, ma ho ancora mal di gola e mal di testa. Canto bene, solo che provo ancora del dolore e faccio fatica a respirare durante il concerto. Davvero, non so cosa stia succedendo al mio corpo e ho bisogno di scoprirlo.”

In un’altra clip Ariana Grande ha poi scritto: “Ciao a tutti, ecco un piccolo aggiornamento. Ho appena finito un concerto a Charlottesville e continuo a stare male. Ho avuto la tosse e questa piccola, pazza sinusite che non accenna ad andarsene ormai da parecchio tempo. Non sono ancora riuscita a migliorare e questa sera, durante il concerto, la testa si stava appesantendo e mi stava veramente scoppiando. E le mie ghiandole mi facevano veramente molto male.” E ha aggiunto: “Ho paura di dover cancellare delle date. Non so cosa stia succedendo al mio corpo e mi dà molto fastidio il fatto che non stia migliorando, visto che ormai questa situazione dura da tre settimane.”