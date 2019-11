I Sisters Of Mercy tornano in concerto in Italia dopo dieci anni

L’iconica band gothic-dark britannica ha annunciato una data nel nostro Paese, a dieci anni dall’ultimo concerto in Italia: i Sisters Of Mercy suoneranno all’Alcatraz di Milano il prossimo 26 marzo.

Con all’attivo tre album in studio - “First and last and always” del 1985, “Floodland” del 1987 e “Vision thing” del 1990 - il gruppo capitanato da Andrew Eldritch presenterà dal vivo sul palco meneghino i suoi successi e ripercorrerà la discografia della band.

I biglietti per assistere al concerto dei Sisters of Mercy - il cui inizio è fissato per le ore 21.00 del 26 marzo - saranno in vendita dalle ore 10.00 del prossimo 20 novembre su Ticketone e presso i punti vendita abituali. Il prezzo di ogni titolo d’ingresso è di 30 euro, più i diritti di prevendita. La sera del concerto i biglietti saranno venduti in cassa al prezzo di 35 euro.