Noel Gallagher spiega uno dei motivi per cui gli Oasis non torneranno mai insieme

L’ex chitarrista degli Oasis, in un'intervistato per il giornale londinese The Big Issue - ripresa dalla rivista britannica New Musical Express - ha demolito ogni speranza di rivedere i fratelli Gallagher e il loro gruppo di nuovo insieme. I battibecchi tra Noel Gallagher e Liam sono sempre dietro l’angolo e uno dei motivi per cui è difficile assistere alla reunion della ban britannica, la voce di “Holy mountain” lo attribuisce al fratello minore e ai suoi post pubblicati su Twitter.

Il già addetto alle sei corde degli Oasis ha raccontato:

“(Liam) avrebbe messo tutta la sua vita in gioco per riunire gli Oasis. Ma ogni tweet che pubblica è un chiodo nella bara di quella possibilità.”

Noel ha poi aggiunto, riferendosi direttamente a Liam: “Se pensi anche solo per un minuto che condividerò un palco con te dopo quello che hai detto sei un fottuto idiota, più di quanto sembri”.

Lo scorso giovedì Noel Gallagher - che recentemente ha detto che preferirebbe avere come fratello Boris Johnson piuttosto che Liam - ha annunciato l’uscita di un nuovo Ep, che completa la serie di pubblicazioni anticipata da “Black star dancing” e “This is the place”. Il nuovo album di Noel con i suoi High Flying Birds, dal titolo “Blue moon rising”, uscirà il prossimo 6 marzo ed è stato anticipato dal singolo “Wandering star”.