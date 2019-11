Vasco, i dettagli dei concerti del ‘Vasco Nonstoplive Festival’: biglietti

Lo scorso 14 novembre è stata annunciata la serie di concerti che vedranno il Blasco esibirsi sui palchi di alcuni festival estivi d’Italia per il “Vasco Nonstoplive Festival”. Ecco di seguito i dettagli sui biglietti per assistere ai live che Vasco Rossi terrà il prossimo 10 giugno a Firenze Rocks, il 15 giugno agli iDays di Milano, il 19 giugno al Rock in Roma e il 26 giugno all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

I titoli d’ingresso per assistere ai concerti del rocker di Zocca sono in vendita per gli iscritti al fanclub di Vasco dalle ore 12.00 di oggi, 18 novembre sul circuito Vivaticket. La vendita generale sarà aperta dalle ore 11.00 del prossimo 21 novembre su Ticketone e presso tutti i punti vendita autorizzati.

Per i possessori di carte Intesa Sanpaolo è riservata una prevendita anticipata per le date di Firenze e di Milano che sarà attiva dalle ore 10.00 di martedì 19 novembre.

Il prezzo dei biglietti - comprensivo delle commissioni di prevendita, escluse le spese di spedizione - è di 91,43 euro per il settore pit 1, chiamato anche pit gold. Il costo dei titoli d’ingresso per il posto unico è di 79,24 euro. I ticket riservati ai disabili saranno gratuiti per lo spettacolo di Milano; per le date di Firenze, Roma e Imola saranno in vendita al prezzo di 79, 24 euro. L'ingresso per l'accompagnatore della persona diversamente abile è sempre gratuito.

I bambini entrano gratis senza ticket fino a 3 anni (4 anni non compiuti il giorno del concerto). I bambini sopra i 4 anni pagano regolarmente il biglietto.

Per gli iscritti al fanclub di Vasco Rossi, oltre alla prevendita anticipata e il biglietto con una grafica esclusiva e dedicata, è riservata la possibilità di assistere al soundcheck del 9 giugno a Firenze e i fan potranno usufruire di un accesso all’evento dedicato dove è possibile.