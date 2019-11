Hit Week 2019, successo per la decima edizione

Si è conclusa nella serata di ieri, domenica 17 novembre, al Noth Beach Bandshell di Miami, la decima edizione di Hit Week, la manifestazione itinerante dedicata alla promozione della musica italiana all'estero: dopo la lezione di Giò Evan presso l'Università della Florida di venerdì 15 novembre e il party "Italo Dance Revolution", sempre venerdì, il clou della manifestazione è stato raggiunto nella serata di domenica con il concerto che ha avuto come headliner Carmen Consoli, al quale sono intervenuti oltre 1500 spettatori e personalità di spicco dell'industria discografica a stelle e strisce.

"Con Hit Week in dieci anni abbiamo realizzato in giro per il mondo oltre 16 edizioni, indubbiamente quella di quest’anno è stata la migliore in termine di affluenza di pubblico e di riscontro dell’industria musicale” ha dichiarato il l'ideatore della manifestazione Francesco Del Maro”: “Siamo contenti della crescita che stiamo riscontrando nel tempo che la strada è quella giusta, che c’è un forte interesse e che la musica italiana è una delle punte di diamante del made in Italy da esportazione".