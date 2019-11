My Chemical Romance, reunion: ecco la prima foto della band riunita

Gerard Way e compagni - dopo aver annunciato la reunion lo scorso 31 ottobre - hanno pubblicato la prima fotografia che ritrae i componenti dei My Chemical Romance di nuovo insieme.

La band di “Black parade” si esibirà per il primo spettacolo dopo quasi sette anni il prossimo 20 dicembre al Shirine Expo Hall a Los Angeles. La formazione statunitense sarà, inoltre, impegnata in tre concerti nel 2020 che andranno in scena in Australia, in Nuova Zelanda e in Giappone.

Ecco la foto condivisa su Instagram dai My Chemical Romance - uno scatto che ritrae Gerard Way, Ray Toro, Frank Iero e Mikey Way insieme, in un momento di pausa durante le prove:

Gerard Way e soci hanno all'attivo quattro album in studio, pubblicati tra il 2002 e il 2010: “I brought you my bullets”, You brought me your love”, “Three cheers for sweet revenge” del 2004, “The black parade” del 2006 - da cui è tratto il singolo “Teenagers” - e “Danger days: The true lives of the fabulous killjoys” del 2010. I My Chemical Romance hanno inoltre presentato le raccolte “Conventional weapons” nel 2013 e “May death never stop you”, uscita nel 2014 dopo lo scioglimento del gruppo.