Bruce Springsteen: guardalo dal vivo allo Stone Pony di Asbury Park

Ieri sera Bruce Springsteen è tornato sul palco dello Stone Pony ad Asbury Park per un concerto di beneficenza per il Boston College. L’ultima volta che si era esibito nella leggendaria (per l’universo springsteeniano) venue del New Jersey risale a ben otto anni fa, il 22 ottobre 2011. Anche allora si esibì a favore del Boston College, scuola frequentata dal suo primo figlio Evan.

Lo show del Boss ha avuto inizio alle 19.40, il set lungo ventidue canzoni ha avuto una lunghezza di due ore, davanti a lui erano presenti circa 400 persone. Springsteen era supportato dalla band di Bobby Bandiera. Il batterista della E Street Band Max Weinberg ha suonato per metà dello spettacolo.

Setlist:

1. 634-5789

2. Seven Nights to Rock

3. Darlington County

4. Spirit in the Night

5. Growin' Up

6. Because the Night

7. Two Hearts

8. Cadillac Ranch

9. Rendezvous

10. The Boy From New York City (featuring Layonne Holmes)

11. From Small Things (featuring Bobby Bandiera)

12. I'm on Fire

13. Waiting on a Sunny Day

14. Talk to Me

15. 4th of July, Asbury Park (Sandy)

16. Tenth Avenue Freeze-out

17. Dancing in the Dark

18. Born to Run

19. Rosalita

20. Detroit Medley

21. Twist & Shout

22. Thunder Road (solo acoustic)