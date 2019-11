Addio a Terry O'Neill, il fotografo di Beatles, Rolling Stones e David Bowie

Il fotografo inglese Terry O’Neill, che ha lavorato, tra gli altri, con Beatles e Rolling Stones è morto all’età di 81 anni a causa di un cancro alla prostata. Solo un mese fa ricevette a Buckingham Palace, dal principe William, il CBE (Commander of the Order of the British Empire) per i suoi servizi alla fotografia.

La notizia è stata confermata da Iconic Images e un suo portavoce ha dichiarato:

"È con il cuore pesante che Iconic Images annuncia la scomparsa di Terence ‘Terry’ O'Neill. Terry era fuoriclasse, arguto e pieno di fascino. Chiunque abbia avuto la fortuna di conoscere o lavorare con lui può attestare la sua generosità e modestia. E’ uno dei fotografi più iconici degli ultimi 60 anni, le sue leggendarie immagini rimarranno per sempre impresse nei nostri ricordi, così come nei nostri cuori e nelle nostre menti."

O'Neill ha fotografato una miriade di personaggi famosi nei più svariati campi della società, tra i molti si possono citare, Brigitte Bardot, Liza Minelli, Audrey Hepburn, Winston Churchill, Frank Sinatra, Amy Winehouse ed Elton John. Ha anche lavorato con la famiglia reale e ha fatto un servizio fotografico alla Regina.

Dopo essere stato invitato a fotografare una ‘piccola band’ chiamata Beatles ad Abbey Road, trovò lavoro con i Rolling Stones.