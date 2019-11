Harry Styles pubblica il nuovo singolo "Watermelon Sugar"

Harry Styles ha pubblicato un nuovo singolo, "Watermelon Sugar" presentandolo dal vivo ieri sera alla trasmissione televisiva statunitense Saturday Night Live.

"Watermelon Sugar" è il secondo brano tratto da “Fine Line”, il secondo album solista dell’ex membro dei One Direction, in uscita il prossimo 13 dicembre. In precedenza Styles aveva pubblicato il singolo “Lights Up”. "Fine Line" esce a due anni e mezzo dal suo primo album, “Harry Styles” (leggi qui la nostra recensione).

Al Saturday Night Live, Styles, oltre a proporre la nuova "Watermelon Sugar", si è anche lanciato in un divertente monologo, seduto al pianoforte, mostrando doti non comuni da intrattenitore, dove non ha mancato di ricordare i vecchi compagni di band:

“Adoro quei ragazzi. Sono miei fratelli. Niall, Liam, Louis. E…Ringo. Si proprio così”.

Harry Styles nei giorni scorsi ha annunciato il ‘Love on Tour’, il quale prevede anche due concerti in Italia. Esattamente, il 15 maggio al Pala Alpitour di Torino e il 16 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna.