"Blurryface" dei Twenty One Pilots è l'album rock del decennio

Il magazine Billboard che compila le varie classifiche di vendita negli Stati Uniti ha decretato “Blurryface” dei Twenty One Pilots, album rock del decennio. Mentre la canzone che ha soggiornato più a lungo nella ‘Hot Rock Songs’ è stata “Believer” degli Imagine Dragons.

Il quarto album del duo dell’Ohio formato dal cantante, tastierista e bassista Tyler Joseph e dal batterista Josh Dun, pubblicato nel maggio 2015 ha trascorso ben 234 settimane in classifica. Alle spalle di “Blurryface” si piazza “Sigh No More” dei Mumford and Sons, in terza posizione “Night Visions” dei già citati Imagine Dragons.

Questo dato ufficializzato da Billboard, che ha preso in esame tutti gli album pubblicati dal 2010 sino ai giorni nostri, conferma la notizia dello scorso luglio quando “Blurryface” venne indicato come l’album più ascoltato in streaming di ogni tempo con oltre 3.5 miliardi di ascolti su Spotify.