Katy Perry, a Mumbai il debutto dal vivo del nuovo brano 'Harleys in Hawaii': video

Katy Perry ha scelto il palco del OnePlus Music Festival di Mumbai, in India, per fare debuttare dal vivo il suo nuovo singolo, "Harleys in Hawaii", pubblicato appena lo scorso 16 ottobre: "Adesso suoneremo qualcosa che non abbiamo mai suonato prima", ha spiegato alla folla la voce di "Dark Horse" prima di iniziare l'esecuzione della canzone, scritta dalla stessa Perry in collaborazione con Jacob Kasher Hindlin e con i produttori Charlie Puth e Johan Carlsson.

Per il momento "Harleys in Hawaii" è stato pubblicato senza nessun appartente legame a un qualsiasi altro progetto discografico di più ampio respire: è tuttavia ipotizzabile che l'artista, discograficamente ferma a "Witness" del 2017, possa pubblicare nei prossimi mesi un nuovo album di inediti in studio.